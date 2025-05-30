CONDICIONS LABORALS
Una cinquantena de sancions
La majoria d’expedients van ser a empresaris que tenien gent contractada en condicions diferents de les estipulades al seu permís de treball
El departament d’Immigració va detectar l’any passat nombroses irregularitats en les condicions laborals de treballadors estrangers. En total, es van proposar 51 sancions, de les quals 43 van acabar convertint-se en resolucions sancionadores dictades pel ministeri competent. Aquestes dades formen part de la memòria anual del departament, publicada ahir, que també revela que al llarg de l’any es van obrir 143 expedients.
22.124 sol·licituds inicials registrades a immigració
Les sancions es basen en l’article 141 de la Llei qualificada d’immigració, que tipifica les infraccions greus relacionades amb la contractació de persones estrangeres. La infracció més habitual –amb 57 casos detectats– va ser la contractació de treballadors estrangers en condicions que no s’ajustaven a la seva autorització d’immigració. Això inclou situacions com ara pagar un salari inferior al declarat o modificar la jornada laboral respecte a la sol·licitud aprovada.
A banda, es van detectar altres incompliments: dos casos de persones contractades tot i tenir només autorització de residència sense treball o per reagrupament familiar, un cas de contractació amb l’autorització temporal ja caducada, i un altre en què l’empresa no va comunicar ni la contractació ni el cessament del treballador, tal com exigeix la normativa.
12.716 Peticions de renovació dels permisos de residència
Les sancions derivades d’aquestes infraccions van sumar un total de 86.000 euros, tal com va recollir la memòria.
Sol·licituds a la baixa
El 2024 es van tramitar 22.124 sol·licituds inicials de residència al servei d’Immigració, una xifra que suposa una davallada notable respecte als anys anteriors. En concret, són 2.255 menys que les registrades el 2023 (24.379) i gairebé 4.000 menys que el 2022, quan se’n van computar prop de 26.000. Els mesos amb més activitat van ser el novembre, amb 3.442 peticions, i el desembre, amb 2.690.
143 expedients oberts per diferents irregularitats
Tot i aquesta disminució, les sol·licituds de renovació van experimentar un increment important. L’any passat se’n van presentar 12.716, una pujada de 3.400 respecte al 2023 i 2.600 més que el 2022. Els mesos amb més renovacions van ser el maig (1.801) i l’octubre (1.201).
També van augmentar les peticions denegades per no complir els requisits establerts per la Llei qualificada d’immigració i els reglaments corresponents. El 2024 se’n van desestimar 445, per sobre de les 364 de l’any anterior. Pel que fa a les anul·lacions per incompliment legal, van ser 565, davant les 493 del 2023.
Les sol·licituds cancel·lades, en canvi, van disminuir lleugerament. El 2024 se’n van registrar 6.971, prop d’un un centenar per sota de les 7.095 del 2023.
En conjunt, el volum total de tràmits realitzats pel servei d’Immigració va ser de 42.821 durant el 2024. Una xifra molt similar a la dels anys precedents, que van tancar amb 42.519 el 2023 i 41.800 el 2022, segons recull la memòria anual del departament d’Immigració.
LA POBLACIÓ ESTACIONAL CAU A 4,5 MILIONS EL PRIMER TRIMESTRE
La població flotant, que suma residents, població estacional i vinculada (treballadors i estudiants que no pernocten al país) també ha variat de forma negativa durant el primer trimestre del 2025, situant-se en 4.506.627 persones, un 8,6% per sota del primer trimestre del 2024. Finalment, la població equivalent (un càlcul que es realitza per estimar quin seria el total de població anual resident que generaria la necessitat de recursos que requereixen els residents més els no residents que visiten el país) és de 142.433 persones, una disminució de l’1,7% respecte al mateix període del 2024, tal com va recollir ahir el departament d’Estadística.