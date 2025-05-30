SEGURETAT SOCIAL
La CASS amplia el tercer pagador als centres mèdics Clínic i Teknon
Els afiliats no hauran d’avançar diners i pagaran després la part corresponent
Els assegurats de la CASS ja no hauran d’avançar cap import per rebre atenció mèdica als centres Clínic i Teknon de Barcelona. El consell d’administració ha aprovat l’ampliació del model de tercer pagador a aquestes dues institucions mèdiques, unificant així els criteris de funcionament amb la resta de centres que mantenen convenis amb la CASS, s’indica en un comunicat.
La despesa hospitalària supera els 50 milions i lidera la factura sanitària
Amb aquesta mesura, l’entitat abonarà directament el cent per cent del cost de la prestació sanitària a l’hospital o centre mèdic, i posteriorment reclamarà al pacient el copagament que li correspon segons el règim de cobertura. Aquesta fórmula facilita l’accés a la sanitat privada concertada, eliminant la necessitat que l’usuari hagi de fer front a despeses immediates per després demanar el reemborsament.
El model de tercer pagador ja estava implementat en diversos centres dins i fora del país. Ara, la seva extensió als hospitals Clínic i Teknon equipara el tractament administratiu per a tots els usuaris que es desplacin a Barcelona per rebre atenció sanitària especialitzada. Aquesta decisió forma part de l’estratègia de la CASS per garantir l’equitat entre assegurats i millorar la gestió dels fluxos de pagament, alhora que s’agilitzen els tràmits i es redueixen les càrregues administratives per als pacients.
La cobertura s’ha anat ampliant a col·lectius vulnerables
Aquest règim s’ha anat ampliant progressivament per facilitar l’accés als serveis sanitaris, especialment per a col·lectius vulnerables. Inicialment, es va aplicar a les consultes al metge referent, i posteriorment es va estendre a persones majors de 65 anys i a persones amb discapacitat.
Memòria
Amb una factura de 51,3 milions d’euros, l’hospitalització es manté com la partida més costosa del sistema. Aquesta xifra –segons la memòria de la CASS del 2024– representa el 36% del total de despesa sanitària reemborsada i suposa un increment de gairebé el 18,5% respecte al 2023. Els serveis hospitalaris, especialment vinculats a cirurgies i estades postoperatòries, concentren bona part dels recursos.