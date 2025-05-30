Successos
Arrestat un turista per haver robat 25 perfums i 4 ulleres de sol
Els fets van passar el juny del 2023 i l'home tenia una ordre de detenció des del gener del 2024
Un turista de 33 anys va ser arrestat la matinada de dijous a la frontera amb França per haver robat 25 perfums i 4 ulleres de sol el juny del 2023 en diversos establiments d'Andorra la Vella, Escaldes i el Pas. L'home tenia una ordre de detenció des del gener del 2024, per haver robat els objectes amb un preu de cost superior als 2.000 euros. El turista, amb antecedents a França per fets similars, segons explica la policia, va ser identificat pels investigadors com a presumpte autor dels furts. La policia sospita que, quan va ser interceptat a la frontera, tornava a Andorra per cometre nous furts.