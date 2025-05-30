Successos
Arrestat per un frau de 60.000 euros a una empresa d'articles d'electrònica
L'home recollia el material de la botiga per les vendes que manipulava un exempleat
La policia ha arrestat un jove de 26 anys al Pas de la Casa per la implicació en un frau a una empresa que supera els 60.000 euros a través de la venda d'articles d'electrònica. Els fets es remunten a l'abril del 2023 quan es va detenir un extreballador de l'establiment comercial per defraudar amb comandes de productes amb la manipulació del sistema. L'exempleat havia aconseguit "de forma fraudulenta un codi" amb el que podia alterar el funcionament de les vendes per fer veure que els articles ja estaven pagats, "quan no era així i, un cop arribaven a la botiga els venia per internet", indica el cos de seguretat. El frau es va cometre quan l'empleat ja no treballava a l'empresa i amb la cooperació del jove "que era qui recollia el material a l'establiment", explica el comunicat.
La detenció del jove es va produir dimarts al matí en compliment d'una ordre judicial per la cooperació en un delicte de patrimoni.