TECNOLOGIA
Andorra Telecom renova 32 equips per a servei telefònic
Andorra Telecom va renovar dimecres passat 32 equips que donen suport als serveis de telefonia mòbil i fixa, i, a hores d’ara, només en queden tres per migrar. Així ho va anunciar la companyia, esmentant que es preveu completar les últimes intervencions en un termini de tres setmanes.
Des del març del 2024, els tècnics van fer 80 intervencions
Des del març del 2024, l’equip tècnic va executar 80 intervencions, amb una mitjana de dues per setmana.
El motiu d’aquesta migració va ser l’obsolescència de la infraestructura anterior, que limitava la capacitat de creixement i innovació, va apuntar l’empresa.
Amb la nova infraestructura, Andorra Telecom vol guanyar estabilitat, escalabilitat i capacitat per incorporar nous serveis, com les trucades per wifi, segons va detallar l’operadora.