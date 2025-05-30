CULTURA
Andorra, present a la Fira del llibre de Madrid amb 140 títols en català i castellà
Andorra participarà en la 84a Fira del llibre de Madrid, que tindrà lloc del 30 de maig al 15 de juny al parc del Retiro, a la capital espanyola. Aquesta serà la tercera vegada que oficialment el Principat tindrà un estand a la mostra, on s’agruparan editors membres de l’Associació d’Editors d’Andorra. La temàtica d’aquesta edició girarà entorn de la ciutat de Nova York.
Els objectius de la presència del Principat a la Fira del llibre de Madrid són promoure el sector editorial andorrà, presentar les publicacions que directament o indirectament s’han fet amb suport institucional i, d’aquesta manera, exposar i donar a conèixer a públics diferents la varietat d’escriptors i editors del país. En total, s’oferiran al públic madrileny cent quaranta títols en català i castellà.
Es farà una conversa sobre els reptes al sector del llibre
Els editors que prendran part en la fira són Publicacions del Govern d’Andorra, Editorial Andorra, Aloma Editors, Anem Editors, Neela Editorial, Trotalibros Editorial, Editorial i Acadèmia Masegosa, Editorial Medusa i Edicions Marinada.
De forma paral·lela, Andorra impulsarà un seguit d’activitats al mateix recinte firal i també a altres zones de la ciutat, entre les quals hi ha una conversa per abordar els reptes de futur per al sector del llibre, i comptarà amb la intervenció del director del departament de Promoció Cultural de Cultura, Joan Marc Joval; l’editor de Trotalibros Editorial i membre de l’Associació d’Editors d’Andorra, Jan Arimany, i l’editor d’Anem Editors i també membre de l’Associació d’Editors d’Andorra, Oliver Vergés.