Alumnes de l'escola andorrana coneixen els impactes del canvi climàtic a l'ecosistema
Els estudiants han visitat una zona de treball ubicada a la vall de Sorteny
Alumnes de l'escola andorrana d'Ordino han pogut conèixer la investigació que està duent a terme la Fundació Terra a Andorra, per observar els efectes del canvi climàtic i els usos del sòl a l'ecosistema pirinenc andorrà. El conveni entre FEDA i Govern aproparà el projecte a l'alumnat, involucrant els infants en la descoberta del seu entorn natural i en la importància de la ciència per fer front al canvi climàtic. El director del departament de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals, Albert Maluquer, ha destacat que "aquesta iniciativa pretén conscienciar als alumnes de l’impacte del canvi climàtic per mitjà d’una activitat pràctica que els permet explorar i conèixer a través de la metodologia científica".
L'alumnat ha pogut visitar una de les zones ubicades a la vall de Sorteny on s'està duent a terme un procés d'investigació i recollida de dades sobre el terreny. L’investigador del CREAF i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bernat Claramunt, ha explicat que "aquest és un projecte que investiga quin és l’efecte del canvi climàtic global sobre els ecosistemes de muntanya". Claramunt ha afegit que "intentem predir que passa perquè els efectes, qui més els patirà, són les noves generacions".