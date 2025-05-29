JUSTÍCIA
El TC obliga a reformular la sentència del cas de la ‘cambrera de la droga’
El Tribunal Constitucional obliga a refer part de la sentència del cas conegut com la cambrera de la droga per errades en el procediment judicial, segons dues resolucions publicades al BOPA. La decisió afecta dos dels acusats, que van presentar per separat recursos d’empara per vulneració del dret a la jurisdicció.
En el primer cas, un inculpat que compleix cinc anys de presó denuncia que va ser condemnat per tràfic de cocaïna i haixix, tot i que la Fiscalia mai l’havia acusat de tràfic d’haixix. També al·lega que el tribunal va exagerar la quantitat de droga presumptament adquirida.
En el segon cas, condemnat a tres anys de presó, argumenta que no se li va aplicar correctament l’atenuant per edat –menor de 21 anys en el moment dels fets–, tot i la seva joventut. El Constitucional exigeix que el Tribunal Superior justifiqui millor la pena imposada o reconsideri l’atenuant.