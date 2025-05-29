IGUALTAT
Síndics i responsables de l’Institut de les Dones aborden el reforç de la col·laboració
El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, es van reunir ahir amb la secretària general de l’Institut Andorrà de les Dones, Judith Pallarés, i Pilar Armengol, membre de la comissió executiva de l’ens designada pel Consell General. La trobada va servir per reforçar la col·laboració institucional en matèria d’igualtat i conèixer les accions que porta a terme l’IAD per promoure la participació de les dones en tots els àmbits de la societat.
Durant la reunió, es va valorar positivament l’aplicació dels plans d’igualtat dins del Consell, així com les mesures impulsades en la lluita contra la violència de gènere. Els representants institucionals van coincidir en la importància de mantenir una comunicació constant per garantir el seguiment efectiu de les polítiques d’igualtat.
La subsíndica va aprofitar la trobada per presentar els objectius de la Xarxa de Dones Parlamentàries, que va celebrar la seva assemblea constitutiva el 19 de maig passat. Un dels punts acordats va ser que Pilar Armengol mantindrà reunions periòdiques amb els grups parlamentaris per facilitar l’intercanvi d’informació i fer seguiment de les accions de l’entitat pública.