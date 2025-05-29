Reunió del Raonador amb l’homòloga russa
El Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, va mantenir dimarts passat una reunió de treball per videoconferència amb la defensora dels drets humans de la Federació Russa, Tatyana Moskalkova. La trobada, de caràcter institucional, s’emmarca en els contactes internacionals i les relacions bilaterals que manté la institució amb altres homòlegs a escala global.
Tot i que no han transcendit els detalls concrets del contingut abordat durant la sessió, ahir al matí es va confirmar públicament a través del canal oficial de Telegram de Moskalkova, qui exerceix com a alta comissionada per als drets humans del país rus.
Segons el comunicat, la trobada s’inscriu en una dinàmica de cooperació i intercanvi d’experiències entre institucions defensores dels drets ciutadans, en un moment en què la protecció dels drets fonamentals i les llibertats constitueix un repte comú.