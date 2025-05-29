JUSTÍCIA
Rebaixen un any i mig la pena a un pedòfil
El Tribunal Superior estima parcialment el recurs i absol de violació l’home de Canillo
L’home de Canillo condemnat per delictes de pederàstia es deslliurarà de fer un any i mig de presó després que el Tribunal Superior estimés parcialment el recurs que va presentar la seva defensa. Després de la resolució del Superior, se’l va condemnar a vuit anys i mig de presó en lloc dels deu que va dictar Corts. El recurs presentat al·legava que s’estava jutjant el condemnat dues vegades pel mateix delicte, un raonament que el tribunal va considerar i es va traduir en l’absolució del delicte major de violació, processant-lo només pel delicte major d’agressió sexual. L’acusat haurà de respectar, igualment, el període establert de prohibició de contacte amb les víctimes, que és igual que la pena. A banda, haurà d’assumir el pagament de les despeses processals i saldar les multes econòmiques derivades de les responsabilitats civils.
L’home, reincident, ja havia estat condemnat el 2022 a tres anys de presó mitjançant una ordenança penal. Fa set mesos, però, es va obrir un nou procediment en el qual es van dur a terme videoconferències amb les víctimes que no s’havien fet anteriorment. Com a resultat, la sentència dictada al febrer va augmentar la pena fins als deu anys, abans de la revisió actual.
El modus operandi del condemnat, que va actuar des del 2018 fins al 2021, va ser sempre el mateix: usurpar la identitat de diversos usuaris robant-los les fotografies que penjaven a les xarxes socials per fer-se passar per nois d’una edat similar a la de les víctimes, contactar amb elles, establir una relació de confiança i demanar-los imatges íntimes via WhatsApp. El condemnat durant el judici es va defensar argumentant que amb alguna de les noies havia arribat a establir-hi una amistat o que eren elles les que el buscaven a ell voluntàriament. La Fiscalia i la sentència inicial, però, van desmuntar la credibilitat del condemnat, que aconseguia el seu objectiu per via de l’engany i la manipulació.
El delicte més greu pel qual va ser condemnat és l’agressió constitutiva de violació a una menor. Aquesta agressió, però, es va produir virtualment, sense contacte físic directe. El 2018, el penat va contactar amb una noia mare de dues filles a la qual va demanar-li en diverses ocasions que li mostrés les nenes, d’un i cinc anys. La mare va mostrar-li la més gran de la manera com el condemnat li anava indicant i, en una ocasió, després d’un pagament, la mare va abusar sexualment de la seva filla.
La defensa del jove havia sol·licitat una reducció de la pena a tres anys de presó, amb només sis mesos de compliment ferm, i, de manera subsidiària, que la condemna fos de set anys de presó efectiva. Totes dues peticions han estat rebutjades pel Tribunal Superior.
El fet principal pel qual va ser condemnat va tenir lloc el 15 de març de l’any passat a prop de l’estació de servei de l’Orri. Segons la sentència, el processat va intentar atracar amb una navalla de vuit centímetres de fulla un home que es trobava amb un grup de familiars i coneguts. Quan la víctima es va apartar per demanar auxili a la policia, l’agressor es va adreçar a altres membres del grup, als quals va intimidar amb l’arma exigint-los diners. L’actitud del jove es va tornar encara més agressiva quan es va acostar a una altra persona del grup, a qui va intentar agredir. En l’intent de defensa, un dels membres va patir un tall al coll.