Estadística
La població estacional cau a 4,5 milions durant el primer trimestre
La xifra equival a una mitjana mensual de 55.563 persones
La població estacional, que Estadística calcula agrupant turistes, excursionistes i treballadors temporers, ha disminuït el primer trimestre del 2025. L’informe apunta que el total de població estacional ha arribat fins a les 4.984.446 persones. Una xifra que equival a una mitjana mensual de 55.563 persones presents al territori durant el període analitzat. La població estacional en equivalència a temps complet ha disminuït un 8,9% respecte al primer trimestre del 2024, període en què es van registrar 60.791 persones. Això representa una reducció de 5.408 persones.
La població flotant, que suma residents, població estacional i vinculada (treballadors i estudiants que no pernocten al país) també ha variat de forma negativa durant el primer trimestre de 2025, situant-se en 4.506.627 persones, un 8,6% per sota del primer trimestre del 2024. Finalment, la població equivalent (un càlcul que es realitza per a estimar quin seria el total de població anual resident que generaria la necessitat de recursos que requereixen els residents més els no residents que visiten el país) és de 142.433 persones, una disminució de l'1,7% respecte al mateix període del 2024.