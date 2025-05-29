AFERS SOCIALS
Pendents de resposta 450 sol·licituds per ajuts al lloguer
El ministeri d’Afers Socials i Funció Pública encara té sobre la taula fins a 450 sol·licituds digitals pendents de resoldre de ciutadans que van demanar ajuts a l’habitatge de lloguer. A través d’una resposta escrita a la presidenta suplent del grup parlamentari de Concòrdia, Núria Segués, la titular d’Afers Socials, Trini Marín, recorda que aquest any s’ha introduït per primera vegada la possibilitat de demanar aquestes prestacions a través de la seu electrònica, la qual cosa ha provocat “disfuncions puntuals que poden afectar els terminis establerts de resposta”. A més, l’executiu reconeix que “la coincidència amb un pic de presentació de sol·licituds ha posat a prova la capacitat operativa de la plataforma i dels equips humans”.
Entre el 20 de gener i el 21 de març d’aquest any es van presentar un total de 1.663 sol·licituds, de les quals 1.213 ja han estat resoltes.