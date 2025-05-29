AFERS SOCIALS

Pendents de resposta 450 sol·licituds per ajuts al lloguer

La ministra d’Afers Socials, Trini Marín.

La ministra d’Afers Socials, Trini Marín.Fernando Galindo

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El ministeri d’Afers Socials i Funció Pública encara té sobre la taula fins a 450 sol·licituds digitals pendents de resoldre de ciutadans que van demanar ajuts a l’habitatge de lloguer. A través d’una resposta escrita a la presidenta suplent del grup parlamentari de Concòrdia, Núria Segués, la titular d’Afers Socials, Trini Marín, recorda que aquest any s’ha introduït per primera vegada la possibilitat de demanar aquestes prestacions a través de la seu electrònica, la qual cosa ha provocat “disfuncions puntuals que poden afectar els terminis establerts de resposta”. A més, l’executiu reconeix que “la coincidència amb un pic de presentació de sol·licituds ha posat a prova la capacitat operativa de la plataforma i dels equips humans”.

Entre el 20 de gener i el 21 de març d’aquest any es van presentar un total de 1.663 sol·licituds, de les quals 1.213 ja han estat resoltes.

tracking