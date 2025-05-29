CONSELL DE MINISTRES
Nou ministre per als funcionaris
Marc Rossell relleva Trini Marín i s’ocuparà de la negociació salarial, mentre que l’escaldenca assumeix en solitari Afers Socials
Canvi al capdavant del ministeri de Funció Pública quan s’ha d’afrontar la negociació clau amb els sindicats sobre la revisió salarial. Se n’ocuparà Marc Rossell, que promociona i passarà de ser secretari d’Estat de Transformació Digital a convertir-se en el dotzè ministre del gabinet de Xavier Espot, fent-se càrrec d’una cartera que seguirà mantenint les funcions que ostenta actualment. Trini Marín surt de l’equació funcionarial per dedicar-se en exclusiva a les atribucions d’Afers Socials. El cap de Govern va comparèixer en la roda de premsa posterior a consell de ministres per explicar una remodelació que tot i que aparenta ser mínima –un canvi de funcions de càrrecs governamentals, “quirúrgica”, la va definir Espot– transcendeix pel moment clau que s’afronta amb els funcionaris.
“Hem obert el meló de la revisió de les graelles salarials i s’està tornant molt complicat”
El relleu es materialitza aquesta setmana i Rossell ja serà operatiu en les noves funcions de ministre de Funció Pública, Transformació Digital i Telecomunicacions, per participar, a partir de la setmana que ve, en les primeres reunions amb els sindicats de treballadors públics i començar a negociar la proposta governamental. Espot va justificar la remodelació per la complexitat d’aquesta tasca i les dificultats per compatibilitzar-la amb una cartera d’Afers Socials que també ha de treballar dossiers que necessiten temps. En declaracions al Diari, va negar que es tracti de desconfiança envers Marín per afrontar el meló de la revisió de les retribucions. “Si fos desconfiança l’hauria cessat”, va afirmar el cap de Govern, que va recordar que va comptar amb la política escaldenca en l’anterior legislatura i que la va tornar a renovar com a ministra en aquesta. Espot va exposar que s’ha produït “una conjunció de factors”, com ara que l’agenda de Funció Pública s’ha alterat notablement. “Hem obert aquest meló de la revisió de les graelles salarials i per tothom i s’està tornant molt complicat”, va admetre. En paral·lel, “hi ha una sèrie de dossiers al ministeri d’Afers Socials que exigeixen molta dedicació”, i va citar la llei d’accessibilitat o les derivades de l’envelliment de la població amb relació als serveis socials, com ara la gestió de places residencials o l’atenció a domicili. “Haver de desdoblar-se en dos llocs diferents era molt complicat”, va justificar Espot, i les reflexions compartides de cap de Govern i ministra a l’entorn d’això han culminat en la decisió de la partició del ministeri.
Espot va manifestar que el relleu no ha de suposar cap alteració del treball sobre els salaris públics perquè Marc Rossell ha ocupat una secretaria d’Estat del nucli de les que participen en les reunions del consell de ministres i, per tant, de les discussions amb relació al projecte. I perquè és “una persona de la casa”, un treballador públic amb una carrera àmplia a l’administració i que “des de la secretaria d’Estat ha portat tota la qüestió de la transformació digital i ja estava molt en contacte amb Funció Pública”.
El calendari
La falta de concreció sobre l’agenda de la negociació havia començat a neguitejar els sindicats públics, però ja s’ha desencallat i la ronda s’enceta la setmana que ve, amb la participació en les primeres reunions del cap de Govern. La revisió té dos vessants, d’un costat la compensació per la pèrdua de la gestió de l’acompliment que és la proposta d’augment d’entre l’1% i el 8%, i, de l’altra, la revaloració lligada a l’estudi que ha analitzat la competitivitat salarial del cos general i dels especials amb relació a les retribucions que es paguen, al país i a fora, per funcions similars. L’aplicació de les millores que planteja l’executiu és esglaonada, i el plantejament, que siguin “raonables i sostenibles quant al finançament”. Ve una feina ingent i “necessitem algú que hi pugui dedicar moltes hores”, va insistir Espot.
Més
RECONEIXEMENT TCAI. S’ha regulat la professió de tècnic en cures auxiliars d’infermeria. Per exercir, caldrà una titulació oficial, la inscripció en el registre de professions sanitàries o superar un procés de validació.
NOVES ESPECIALITZACIONS. S’han creat noves especialitzacions formatives dins del cos penitenciari. N’hi haurà quatre: custòdia i execució de penes; sanitària i reinserció; formació, i grups especials i tècnics.
NOVES PLACES A BOMBERS. S’ha obert la convocatòria d’11 places de bombers, tres de nova creació i la resta per substituir jubilacions. Amb les tres noves places, s’assoliran un total de 124 llocs dins del cos.
AJUT A MÚSICS. Govern atorgarà una ajuda de 40.000 euros per a músics i grups que compleixin requisits com dos àlbums publicats, 30 concerts internacionals en tres anys i que estiguin inscrits al Censart.
NOU ENLLUMENAT. S’introduirà un sistema de llums led al Pavelló Toni Martí que permetrà estalviar i adaptar-se a tota mena d’esdeveniments. Els treballs costaran 274.418,98 euros i tindran una durada de dos mesos.