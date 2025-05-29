Govern
Les gestions telemàtiques a Tributs es faran a través del certificat digital a partir de novembre
El juny es deixaran d’expedir nous contractes credencials per al mòdul d’identificació en línia
Les gestions telemàtiques al departament de Tributs i Fronteres es faran únicament a través del certificat digital a partir de novembre. Així ho ha anunciat Govern aquest matí, apuntant que aquesta mesura "unificarà i millorarà l'accés digital i la seguretat en la identificació en línia". A partir del juny es deixaran d’expedir nous contractes credencials per al mòdul d’identificació en línia, i a partir de la tardor, només es podrà accedir a Tributs per mitjà del certificat digital.
Govern estableix un termini de quatre mesos per disposar del certificat digital. Per aquest motiu, el departament de Transformació Digital reforçarà l'atenció de les demandes per expedir els certificats digitals. Amb el canvi, l'executiu preveu donar més de 8.000 certificats de representació nous. L’obtenció del certificat electrònic es pot sol·licitar al servei de tràmits de Govern.