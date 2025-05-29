EXPOSICIÓ
La fotografia andorrana censurada a l’ONU
La representant permanent del Principat va catalogar la imatge de “problemàtica”
Contrastos, simbologies, enteniments i paritats. Aquest és el nom de la fotografia que va ser despenjada de l’exposició Andorra en una ullada a les Nacions Unides amb motiu del trentè aniversari de la creació del ministeri d’Afers Exteriors i de l’entrada d’Andorra a l’ONU. Una foto que, tot sigui dit, va ser exhibida a les principals capitals europees, com ahir va recordar el seu autor, Carles Esteve.
“La imatge capta diversos conceptes, com la religió o la paritat”
L’artista, fotògraf de professió amb una llarga trajectòria al Govern, recorda que li van demanar la seva aportació per a una mostra itinerant que havia de passar per les ambaixades d’Andorra: “Volien fotos contemporànies, algunes de personals i d’altres relacionades amb el meu treball.” L’acció s’ha conegut ara –després de més d’un any–, precisament enmig de tota la polèmica per la retirada d’una portada de Charlie Hebdo per ordre de la cònsol d’Escaldes, Rosa Gili, per por a una acció violenta. Esteve va explicar que, en aquest cas, va ser Elisenda Vives –en aquell moment representant permanent d’Andorra a les Nacions Unides– qui va fer treure la fotografia perquè “no era convenient ni pertinent, podia portar polèmica i ella se’n feia responsable”. El veterà fotògraf no amaga la seva decepció per una instantània que immortalitzava el ministre de Turisme de l’Aràbia Saudita, Ahmed Alkhateeb, en visita oficial al Principat sota la mirada del Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives.
“Vives va dir-me que no havia de donar cap mena d’explicació”
Cap aclariment
Esteve va discrepar de la percepció de polèmica: “La foto recull diversos contrastos, la paritat per la presència d’una dona, dues cultures i dues religions amb el nostre Copríncep presidint la reunió, conceptes que no sempre es troben junts.” I encara avui dia lamenta no haver rebut un aclariment oficial dels motius. “A tu no t’he d’explicar res”, assenyala que li va deixar anar Vives. Només qui era director de Cultura, Andreu Jordi, “va donar la cara”. El fotogràf segueix encara sense entendre els motius que van molestar de la imatge, “ja que va estar exposada en altres ciutats i en el catàleg de l’exposició hi figurava i, per tant, no es pot adduir ignorància o sorpresa”. De fet, posteriorment la mostra va aterrar a Andorra i es van poder veure totes les fotos, com també en el Flickr del Govern”.
Esteve va afegir que ja es va començar amb mal peu perquè el dossier per donar a conèixer la mostra “era de molt mala qualitat, així que en vam demanar un altre que es va denegar per falta de pressupost”. Els fotògrafs del país, en grup de WhatsApp, van valorar accions que van quedar només en propostes.