Medi Ambient
FEDA presenta una aplicació més àgil i transparent per carregar els vehicles elèctrics
L'empresa busca involucrar els establiments privats a l'hora d'incorporar punts de recarrega
FEDA ha presentat la nova plataforma de càrrega per a vehicles elèctrics, que serà més àgil i transparent. La nova app funcionarà a través del portal web i del programa, per a mòbils, "Mou-te amb l'elèctric" amb el que l'usuari tindrà un clauer de recàrrega on podrà carregar des del telèfon mòbil i no es necessitarà un clauer físic. "Hem estat treballant molt fort per modernitzar aquesta plataforma que sigui més transparent, àgil i que tingui noves capacitats per donar millor servei als residents i als turistes" ha explicat el gerent de FEDA Solucions, Ivan Mora.
A més, els usuaris tindran informació de la càrrega al moment, a través de les notificacions, comunicació directa per incidències i un moneder modern per carregar fàcilment a través d'una targeta de crèdit o dèbit que permetrà recarregar al moment la targeta integrada de l'usuari/ària i que pugui incorporar els KWh que necessiti. Actualment, es compta amb més de 2.100 usuaris actius que utilitzen aquesta plataforma.
L'activació del compte podrà ser sense registre, el que farà més fàcil que els turistes o les persones que no vulguin facilitar les seves dades personals puguin fer servir aquest servei, on només caldrà dir quin endoll es vol fer servir, quants KWh es volen consumir, i posar el número de telèfon, per fer servir qualsevol vehicle elèctric.
FEDA busca involucrar els establiments privats a l'hora d'incorporar punts de recàrrega i ajudar als particulars que vulguin carregar el seu vehicle des del seu domicili. A més, l'entitat està treballant amb els comuns per instal·lar més punts de càrrega pública a tot el país. Compten amb 44 punts de càrrega pública i més de 40 establiments amb carregadors. "Volem involucrar al màxim la iniciativa privada i establiments perquè ells puguin oferir serveis de càrrega de forma rendible" ha assegurat Mora que vol donar les eines per una mobilitat "més neta, silenciosa i més respectuosa amb el medi ambient".