NEGOCIACIONS AMB GOVERN
Els docents creen una caixa de resistència
El SEP es prepara per si cal anar a la vaga, que es faria al setembre si no s’arriba a un acord
El Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) ja disposa d’una caixa de resistència per si cal anar a la vaga. Així es va decidir ahir durant l’assemblea que el sindicat va convocar per abordar l’estat de les negociacions salarials amb el Govern. La paciència dels professors s’ha esgotat i, segons el secretari general del SEP, Sergi Esteves, la mesura s’ha pres “per si les negociacions no arriben a bon port i cal convocar una vaga, que és de les poques eines que tenim com a sindicat”. La caixa, finançada amb les quotes dels afiliats, “té capacitat per resistir fins a cinc dies de vaga fàcilment”, va detallar el representant sindical.
“Hem fet la caixa per si les negociacions no arriben a bon port i cal convocar una vaga”
L’amenaça d’aturades planeja des de fa mesos, però els docents l’havien anat ajornant confiant que les negociacions prosperarien. “Inicialment, en una reunió amb Govern al febrer, vam acordar que l’acord s’havia d’assolir entre el maig i el juny, però veient que no s’ha respectat el calendari, ens fixem com a termini màxim l’estiu. En tot cas, si al setembre la negociació no ha avançat convocarem la vaga”, va advertir Esteves.
“Volem que es doni la importància que es mereix a una qüestió com la paga dels funcionaris”
De moment, l’executiu ja ha posat data a la pròxima reunió, que tindrà lloc dijous vinent i comptarà amb la participació del nou ministre de Funció Pública, Marc Rossell, i del cap de Govern, Xavier Espot. El SEP confia que, malgrat el relleu al ministeri, la trobada sigui profitosa i “que es doni la importància que mereix una qüestió tan rellevant com la retribució dels funcionaris”.
En espera de conèixer la proposta del Govern, el sindicat ha definit les línies vermelles. La proposta del SEP s’articula en quatre eixos. El primer és un augment del 10% de la base salarial. El segon reclama complements d’antiguitat per als interins, “que en la majoria de països de l’entorn ja existeixen i que aquí no tenim, fet que provoca que les borses de substituts estiguin buides”, va lamentar Esteves. El tercer punt proposa un complement específic per compensar l’aturada del GAdA i la manca de creixement professional. Finalment, el SEP reclama nous complements per als docents perquè “som dels pocs cossos especials que no en tenen cap més, i això ens situa en desavantatge respecte als països del nostre entorn”, va concloure.