RESPOSTA AL CONSELL GENERAL
La diplomàcia no resident val 68.000 euros
Ferran Costa, destinat a Ginebra, és qui més despesa declara del cos diplomàtic no fix
Els ambaixadors no residents d’Andorra han generat una despesa de 68.000 euros en el darrer any, segons les dades oficials remeses pel ministeri d’Afers Exteriors al Consell General. La xifra engloba les despeses de viatge, allotjament i restauració vinculades a l’exercici de les seves funcions en representació del país. Ferran Costa, acreditat a les Nacions Unides a Ginebra i a Liechtenstein, amb 23.563 euros, i Jaume Serra (17.123), d’Àustria, Alemanya, la República Txeca, República Eslovaca, Hongria, representant permanent a l’OSCE, a l’Oficina de les Nacions Unides a Viena i a la CTBTO, són els que més han generat. També està a la llista Olga Gelabert, ambaixadora a Portugal, amb una despesa de 3.400 euros. En canvi, Noelia Souqué, nomenada recentment ambaixadora per a la cooperació transfronterera, no ha declarat cap despesa.
160.000 va costar la representació a Madrid
Entre la resta de representants figuren Elisenda Vives (Estònia, Letònia, Lituània i Polònia), amb 3.623 euros, i Carles Álvarez (San Marino i la Santa Seu), amb 1.967. Els imports són assumits pel pressupost públic com a part de l’estratègia exterior del Govern, que defensa que aquestes figures contribueixen a la visibilitat d’Andorra en fòrums multilaterals i relacions bilaterals específiques. També s’atribueixen tasques com el seguiment polític, la promoció econòmica i cultural o el suport institucional en processos internacionals.
Andorra augmenta la despesa exterior en 73.000 euros respecte al 2024
La despesa s’emmarca dins una partida més àmplia: el conjunt de les ambaixades d’Andorra a l’exterior va consumir 1.648.758 euros l’any 2024 i la previsió per al 2025 puja fins a 1.722.070. Les representacions a les Nacions Unides, la Unió Europea i França són les que concentren els majors volums pressupostaris. Les ambaixades d’Espanya i Portugal representen 154.000 i 74.000 euros cadascuna, mentre que la representació a les Nacions Unides a Nova York costa 522.500 euros.
Resposta de Tor
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va justificar les xifres responent que formen part d’una “política exterior activa, coherent i compromesa amb els valors d’Andorra”. Els objectius assignats als ambaixadors inclouen el seguiment polític dels països d’acreditació, la promoció de la diplomàcia econòmica i cultural, i el reforç de les relacions bilaterals i multilaterals. Tor respon a les preguntes de la presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant.