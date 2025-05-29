Estadística
El consum d'energia creix un 3,2% a l'abril
La producció nacional ha estat un 3,8% per sobre de la de fa un any
El consum total d'energia al país durant el mes d'abril ha estat de 44.884 MWh, una dada que tal com publica aquest dilluns el departament d'Estadística suposa una variació positiva de l'3,2%, respecte al mateix mes del 2024. Quant a la importació d'energia, les dades de l'abril, amb 26.230 MWh, mostren un creixement del 3%, respecte al mateix mes de l'any anterior. Pel que fa a l'energia produïda a Andorra presenta un augment del 3,8%.
Pel que fa a les dades acumulades del gener a l'abril, el consum total ha estat de 366.431,4 MWh, xifra que suposa un augment del 1,5%, respecte al mateix període de l'any anterior. D'aquest consum, 186,394 MWh han estat importats, reflectint una variació interanual positiva del 5,9%, mentre que 41.465 han estat produïts al país, un 9,2% menys respecte al mateix període de l’any anterior.
Respecte a les dades acumulades dels darrers dotze mesos, el consum elèctric ha estat de 575.968 MWh, el que suposa un augment del 2,8% respecte al mateix període anterior. D’aquest consum, 443.983 MWh han estat importats, reflectint una variació interanual positiva del 1,1%, mentre que 132.085 MWh han estat produïts al país, un 9,1% més respecte al 2024.
D'altra banda, des del departament d'Estadística s'exposa que el consum d'energia al país expressat en TEP durant l'abril ha estat de 15.927,7 TEP, amb una variació interanual del +5,1%. Per altra banda, el consum acumulat de gener a abril se situa en 75.466,6 TEP (+1,9%), mentre que el consum acumulat durant els darrers 12 mesos ha estat de 200.830,4 TEP, amb una variació positiva del 0,4% respecte al mateix període anterior.