TRIBUNAL DE COMPTES
Un centenar de funcionaris van superar el límit d’hores extres
Nou empleats van fer-ne més de 300 i la normativa en permet 120
L’informe anual del Tribunal de Comptes relatiu a l’exercici del 2023 analitza amb detall la gestió econòmica i administrativa de diverses institucions públiques, i posa en evidència algunes pràctiques que no s’ajusten als principis de legalitat, transparència i eficiència. Tot i que moltes entitats compleixen els requisits establerts, en altres casos es constaten deficiències que el mateix òrgan fiscalitzador recomana corregir.
Una de les observacions més contundents afecta el mateix Govern, en què un total de 103 treballadors de l’Administració general van superar el límit legal d’hores extraordinàries. La normativa permet fins a 120 hores anuals remunerades, però nou empleats van arribar a fer més de 300 hores, vint entre 200 i 300, i una quarantena més van superar les 150. Segons el tribunal, aquestes hores extres no compten amb cap justificació ni autorització formal, fet que incompleix el reglament vigent i compromet la legalitat de les retribucions percebudes.
En paral·lel, el SAAS presenta deficiències estructurals en la seva gestió. El tribunal denuncia l’existència de contractes de prestació de serveis amb professionals que, de facto, mantenen una relació laboral fixa amb l’entitat. Aquests treballadors segueixen horaris, ordres jeràrquiques i protocols interns, fet que s’interpreta com una relació laboral encoberta, prohibida per la Llei de relacions laborals. A més, s’han cedit consultoris mèdics sense concursos públics ni contractes adequats, i en alguns casos sense l’aprovació expressa dels òrgans competents. El control sobre la despesa també és deficient: el medicament CAR-T Yescarta, per valor de 327.000 euros, es va adquirir sense acta de recepció, contravenint la Llei de contractació pública.
Pel que fa a l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB), el tribunal alerta que l’organisme no ha presentat els comptes anuals de Banca Privada d’Andorra (BPA), de la qual és titular del 100% del capital social. Aquesta omissió vulnera la Llei del Tribunal de Comptes i impedeix avaluar els riscos potencials associats a BPA. A més, l’AREB manté un saldo de 523.790 euros en concepte d’excedents que no han estat retornats al Govern i que han estat mal classificats comptablement, alterant la imatge fidel dels seus comptes.