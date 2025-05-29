Seguretat Social

La CASS aprova el tercer pagador pels centres mèdics Clínic i Teknon

La Seguretat Social abona el 100% de la prestació i posteriorment reclama a l'afiliat el copagament corresponent

La seu de la Seguretat Social.

La seu de la Seguretat Social.

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El consell d'administració de la CASS ha aprovat el model de tercer pagador per les prestacions realitzades als centres mèdics Clínic i Teknon d'Espanya. Aquesta mesura permet unificar els criteris amb altres centres convencionats amb la CASS, i que els assegurats no hagin d'avançar cap import. La Seguretat Social abona el 100% de la prestació i posteriorment reclama a l'afiliat el copagament corresponent. 

