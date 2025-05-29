Seguretat Social
La CASS aprova el tercer pagador pels centres mèdics Clínic i Teknon
La Seguretat Social abona el 100% de la prestació i posteriorment reclama a l'afiliat el copagament corresponent
El consell d'administració de la CASS ha aprovat el model de tercer pagador per les prestacions realitzades als centres mèdics Clínic i Teknon d'Espanya. Aquesta mesura permet unificar els criteris amb altres centres convencionats amb la CASS, i que els assegurats no hagin d'avançar cap import. La Seguretat Social abona el 100% de la prestació i posteriorment reclama a l'afiliat el copagament corresponent.