JUSTÍCIA
La Batllia va vulnerar el dret dels Cierco a un judici de durada raonable
La Batllia s’haurà de pronunciar en un termini màxim de tres mesos (ampliable tres més) sobre la petició de sobreseïment d’una causa relacionada amb un presumpte delicte de blanqueig i un presumpte delicte contra el prestigi de les institucions en la qual estan imputats els germans Ramon i Higini Cierco. Així ho ha ordenat el Tribunal Constitucional que ha dictat, previ recurs d’empara dels Cierco, la vulneració del dret a un judici de durada raonable. La causa es va obrir el març del 2022 i el juliol d’aquell any es va encausar els dos germans, que van declarar el setembre de l’any següent. Des de llavors la representació legal dels inculpats ha presentat fins a quatre peticions d’arxivament, la darrera el gener d’aquest any. El febrer, onze mesos després de la primera demanda de sobreseïment van interposar el recurs d’empara per vulneració del dret a un judici de durada raonable que ara se’ls ha reconegut.