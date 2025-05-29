Internacional
Andorra present a la Feria del Libro de Madrid amb 140 títols en català i castellà
La mostra se celebrarà del 30 de maig al 15 de juny al Parque del Retiro
Andorra tornarà a estar present a la Feria del Libro de Madrid amb 140 títols en català i castellà. La Feria del Libro de Madrid s'inaugura demà i fins al 15 de juny es podrà visitar al Parque del Retiro de la capital espanyola. Els objectius de la presència del Principat a la Feria del Libro de Madrid són promoure el sector editorial andorrà, presentar les publicacions que directament o indirectament s’han fet amb suport institucional i exposar i donar a conèixer a públics diferents la varietat d’escriptors i editors del país, apunta Govern.
Activitats durant la Feria del Libro
Andorra organitzarà una sèrie d'activitats al mateix recinte firal i a altres zones de la ciutat, entre les quals destaca una conversa per abordar l'actualitat i els repres de futur per al sector del llibre a Andorra, que tindrà lloc dijous 5 de juny a les 12.30 hores i comptarà amb la intervenció del director del departament de Promoció Cultural del ministeri de Cultura, Joan Marc Joval; l’editor de Trotalibros editorial i membre de l’Associació d’Editors d’Andorra, Jan Arimany; i, l’editor d’Anem editors i membre de l’Associació d’Editors d’Andorra, Oliver Vergés.