Trana reclama la reducció de la llista d'espera per les persones amb esclerosi múltiple

L'associació demana una acció global per millorar el diagnòstic precoç i precís de la malaltia

Cartell del concert per commemorar el dia de l'esclerosi múltiple

L'associació Trana reclama la reducció dels terminis d'espera per les persones amb esclerosi múltiple. Trana defensa que "els retards impedeixen que molts accedeixin a l'atenció que necessiten de manera més urgent". La reclamació es fa pel dia mundial de l'esclerosi múltiple, que se celebra divendres, i on l'associació demana una acció global per millorar el diagnòstic precoç i precís per l'esclerosi múltiple. 

Trana celebrarà el dia mundial de l'esclerosi múltiple el pròxim 4 de juny a la tarda a la plaça de Prada Casadet d'Andorra la Vella, amb un concert del grup Antònies Darkness i berenar amb coca i xocolata.

