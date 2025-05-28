Salut
Trana reclama la reducció de la llista d'espera per les persones amb esclerosi múltiple
L'associació demana una acció global per millorar el diagnòstic precoç i precís de la malaltia
L'associació Trana reclama la reducció dels terminis d'espera per les persones amb esclerosi múltiple. Trana defensa que "els retards impedeixen que molts accedeixin a l'atenció que necessiten de manera més urgent". La reclamació es fa pel dia mundial de l'esclerosi múltiple, que se celebra divendres, i on l'associació demana una acció global per millorar el diagnòstic precoç i precís per l'esclerosi múltiple.
Trana celebrarà el dia mundial de l'esclerosi múltiple el pròxim 4 de juny a la tarda a la plaça de Prada Casadet d'Andorra la Vella, amb un concert del grup Antònies Darkness i berenar amb coca i xocolata.