JUSTÍCIA
El Superior no dona la raó a Parramon i desestima el recurs
El cas podria arribar al Constitucional
El cas de l’advocat Josep Parramon, que va apropiar-se indegudament de 93.500 euros d’un client, podria arribar al Constitucional després que el Tribunal Superior no estimés el recurs presentat per la defensa. En aquest, demanaven la cancel·lació dels antecedents penals de l’advocat. El resident havia estat condemnat a divuit mesos de presó, a la inhabilitació del càrrec i a l’obligatorietat d’indemnitzar la víctima, però el Superior ha desestimat la petició.