LA PRIMERA DEL CENTRE
El Sant Ermengol celebra una campanya de donació de sang
Els alumnes de primer d’ESO de l’assignatura d’aprenentatge i servei del col·legi Sant Ermengol han impulsat la primera donació de sang que es durà a terme al mateix centre educatiu. Aquesta iniciativa s’emmarca dins d’un projecte pedagògic que combina l’aprenentatge acadèmic amb la participació activa en accions solidàries i de servei a la comunitat. L’activitat s’organitzarà els pròxims dies 10, 11 i 12 de juny i comptarà amb el suport i l’assessorament tècnic de la Creu Roja.
La campanya es desenvoluparà al pati cobert del col·legi, amb horari de matí i tarda, per tal de facilitar-hi la participació. Està oberta a tota la ciutadania que compleixi els requisits per donar sang. “Introduïm els joves al món del servei i del voluntariat, i els sensibilitzem sobre la necessitat d’ajudar els altres, en aquest cas, donant sang”, tal com va destacar el secretari general de la Creu Roja, Joan Saurí.