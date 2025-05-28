ACTE AL CONSELL GENERAL
Reconeixement a 30 anys de vida política
L’exconseller i exsubsíndic Josep Maria Mas Pons rep l’homenatge pel llegat públic
El Grup d’exsíndics i exconsellers generals d’Andorra (Gesco) va homenatjar ahir la figura de l’exsubsíndic i exconseller Josep Maria Mas Pons, més conegut com a Pere L’Oros. Mas, nascut a Encamp, va dedicar-se tres dècades a la política. Va ser conseller general entre el 1976 i el 1982 i subsíndic del 1982 al 1986, coincidint amb el primer mandat al capdavant de la institució de Francesc Cerqueda. També va ser conseller del comú d’Encamp des del 1987 fins al 1991. L’homenatjat va ser el protagonista de l’acte encapçalat pel síndic general, Carles Ensenyat, i el cap de Govern, Xavier Espot, que es va celebrar al vestíbul del Consell General.
El síndic general va obrir els parlaments i va destacar el paper que va desenvolupar Mas en moments històrics com la creació del sistema educatiu andorrà, la creació de la parròquia d’Escaldes, o les reformes del sistema institucional del país. En el seu discurs va recordar la presidència de Mas de la junta de serveis públics, quan el parlament també tenia competències executives. En aquella època es va encarregar la construcció de nous vials per resoldre “el col·lapse de la situació”, segons es recull a les actes. Una època, ara fa cinquanta anys, en la qual Andorra afrontava els mateixos reptes que en l’actualitat. En aquest aspecte, Ensenyat va manifestar que “espero que com ja vam fer els nostres predecessors en el càrrec sapiguem trobar el punt d’equilibri entre el creixement urbanístic, la protecció dels nostres paisatges i entorn natural, i el benestar social”.
Qui també va parlar va ser el fill de l’expolític distingit, l’excònsol d’Encamp i també exconseller Jordi Mas, que ara és membre del Gesco. Mas fill va recordar anècdotes de quan el pare va entrar en política, i va destacar la seva trajectòria com la d’un polític “actiu i compromès”. Després va arribar el torn de Simó Duró, exconseller general. Duró va emfasitzar el seu treball incansable en política, va explicar anècdotes i va aplaudir el reconeixement que ha rebut Mas per part del Gesco. L’acte va finalitzar amb l’entrega de la medalla i una placa commemorativa a Mas a càrrec del seu fill, i una foto de família que va servir per tancar un esdeveniment on el Gesco continua fent un reconeixement a les persones que han contribuït al desenvolupament d’Andorra.