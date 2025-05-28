SUPERIOR
Rebaixen un any i mig la pena del pedòfil de Canillo
El Superior ha estimat parcialment el recurs de la defensa
El Tribunal Superior ha estimat parcialment el recurs presentat per la defensa del pedòfil de Canillo, que al·legava que s’estava jutjant l’acusat dues vegades pels mateixos fets. La sala ha resolt absoldre’l del delicte major de violació i condemnar-lo, en canvi, per un delicte major d’agressió sexual. Aquesta modificació ha comportat una rebaixa de la pena inicial dictada per Corts, que el va condemnar a 10 anys de presó: la nova sentència la redueix a vuit anys i mig. L’acusat haurà de respectar, igualment, el període establert de prohibició de contacte amb les víctimes.
L’home, reincident, ja havia estat condemnat el 2022 a tres anys de presó mitjançant una ordenança penal. Fa set mesos es va obrir un nou procediment, que el tribunal va justificar amb la voluntat d’ampliar la investigació. En aquesta segona causa, es van dur a terme videoconferències amb les víctimes que no s’havien fet anteriorment. Com a resultat, la sentència dictada al febrer va augmentar la pena fins als deu anys, abans de la revisió actual.
El modus operandi del condemnat consistia en usurpar la identitat de diferents usuaris robant-los les fotografies que penjaven a les xarxes socials per fer-se passar per nois d’una edat similar a la de les víctimes, contactar amb elles, establir una relació de confiança i demanar-los imatges íntimes via WhatsApp.
El delicte més greu pel qual va ser condemnat és l’agressió constitutiva de violació a una menor. Aquesta agressió, però, es va produir virtualment, sense contacte físic directe. El 2018, el penat va contactar amb una noia mare de dues filles. Ell va demanar-li en diverses ocasions que li mostrés les nenes via Skype, d’un i cinc anys. En una ocasió, després d’un pagament i havent-la incitat, la mare va abusar sexualment de la filla.