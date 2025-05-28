CONFLICTE A GAZA
El PS urgeix el Govern a reconèixer l’estat de Palestina
Baró critica la passivitat institucional que “blanqueja crims de guerra”
El Partit Socialdemòcrata (PS) va carregar amb duresa contra la inacció del Govern davant la situació a Palestina i va exigir el reconeixement immediat de l’estat palestí. En una compareixença ahir, el president del grup parlamentari, Pere Baró, i la consellera Carla Guinot vam denunciar que l’executiu manté una posició “ambigua” i reclamen un posicionament “clar i valent” de les institucions andorranes davant “una vulneració sistemàtica dels drets humans”.
“Davant un genocidi com aquest, la famosa neutralitat andorrana no té cabuda”
“Davant un genocidi, la famosa neutralitat andorrana no té cabuda”, va afirmar Baró. “No entenem per què es va actuar amb Ucraïna i ara es calla amb Palestina”, va afegir, recordant que la qüestió ja va ser plantejada fa un any a Afers Exteriors.
Guinot va subratllar que “defensar Palestina no és ser antisemita”, i va denunciar la criminalització de la solidaritat amb el poble palestí. Segons la socialdemòcrata, “molts actors polítics i institucions han silenciat veus crítiques” en nom d’un discurs perillós que confon suport al poble palestí amb odi. “És un acte de justícia, no d’odi. Volem estar al costat de la vida i defensar el dret internacional”, va reivindicar. “És una responsabilitat real amb la població civil palestina”, va concloure.