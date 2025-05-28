Andorra Recerca i Innovació

Prova pilot per dur l'alumnat al laboratori forestal a cel obert de Beixalís

Hi participaran gairebé un centenar d'estudiants de dos centres educatius

La primera sessió amb els alumnes que ha tingut lloc aquest dimecres.

Redacció
Andorra la Vella

Andorra Recerca i Innovació ha iniciat una prova pilot per dur els alumnes del país a fer una classe d'educació ambiental al laboratori forestal a cel obert de Beixalís. Els tècnics d'AR+I han format docents dels dos centres que participen en la prova pilot, l’escola andorrana de maternal i primera ensenyança de la Massana i el col·legi Sant Ermengol, de segona ensenyança, i en els pròxims dies passaran per la parcel·la del bosc de la Massana gairebé un centenar d’alumnes. Les activitats pedagògiques consisteixen a utilitzar el Marteloscopi per treballar l’ecosistema forestal. "Pensem que amb aquesta activitat vivencial afavorim el treball per competències que es fa a les escoles, de manera que els alumnes puguin relacionar al camp els conceptes que estudien a l’escola", ha explicat la coordinadora d'Aula d'AR+I, Montse Brugulat.

Un cop hagi acabat la prova pilot i s’hagin avaluat els resultats és previst que el curs vinent es pugui estendre aquesta activitat a totes les escoles del país que ho sol·licitin.

