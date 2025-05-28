Andorra Recerca i Innovació
Prova pilot per dur l'alumnat al laboratori forestal a cel obert de Beixalís
Hi participaran gairebé un centenar d'estudiants de dos centres educatius
Andorra Recerca i Innovació ha iniciat una prova pilot per dur els alumnes del país a fer una classe d'educació ambiental al laboratori forestal a cel obert de Beixalís. Els tècnics d'AR+I han format docents dels dos centres que participen en la prova pilot, l’escola andorrana de maternal i primera ensenyança de la Massana i el col·legi Sant Ermengol, de segona ensenyança, i en els pròxims dies passaran per la parcel·la del bosc de la Massana gairebé un centenar d’alumnes. Les activitats pedagògiques consisteixen a utilitzar el Marteloscopi per treballar l’ecosistema forestal. "Pensem que amb aquesta activitat vivencial afavorim el treball per competències que es fa a les escoles, de manera que els alumnes puguin relacionar al camp els conceptes que estudien a l’escola", ha explicat la coordinadora d'Aula d'AR+I, Montse Brugulat.
Un cop hagi acabat la prova pilot i s’hagin avaluat els resultats és previst que el curs vinent es pugui estendre aquesta activitat a totes les escoles del país que ho sol·licitin.