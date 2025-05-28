Afers socials
Pendents de resposta 450 sol·licituds digitals per ajuts al lloguer
La ministra Trini Marín espera que estiguin resoltes abans de finalitzar el segon trimestre d'aquest any
El ministeri d'Afers Socials i Funció Pública encara té a sobre de la taula fins a 450 sol·licituds digitals pendents de resoldre de ciutadans que han demanat ajuts a l'habitatge de lloguer. A través d'una resposta escrita a la presidenta suplent del grup parlamentari de Concòrdia, Núria Segués, la titular d'Afers Socials, Trini Marín, recorda que aquest any s'ha introduït per primera vegada la possibilitat de demanar aquestes prestacions a través de la seu electrònica, la qual cosa ha provocat "disfuncions puntuals que poden afectar els terminis establerts de resposta". A més, des de l'executiu es reconeix que "la coincidència amb un pic de presentació de sol·licituds ha posat a prova la capacitat operativa de la plataforma i dels equips humans".
Entre el 20 de gener i el 21 de març d'aquest any s'han presentat un total de 1.663 sol·licituds, de les quals 1.213 ja han estat resoltes. Pel que fa a les peticions que encara estan pendents de resposta, n'hi ha tres que es van presentar entre el 20 i el 31 de gener (totes tres pendents per manca de documentació); 42 presentades entre l'1 i el 28 de febrer (41 per manca de documentació); i altres 405 presentades entre l'1 i el 21 de març.
Així doncs, Marín posa en relleu que la voluntat política és que abans de finalitzar el segon trimestre d'aquest any, "totes les sol·licituds presentades durant el primer trimestre estiguin resoltes". De fet, assegura que des del Govern es treballa "per complir aquest compromís i, sobretot, per garantir que els ajuts es resolguin i notifiquin amb celeritat".
Per aconseguir-ho, a més, la ministra informa que s'han activat mesures "de manera immediata": s'han ajustat els processos, l'assignació de tasques i els fluxos de treball interns per millorar l'eficiència i reduir els endarreriments, "i es continua treballant per estabilitzar plenament la tramitació, amb l'objectiu de recuperar la normalitat en els temps de resposta tan aviat com sigui possible i garantir que totes les persones sol·licitants rebin una resposta dins dels terminis raonables".
Finalment, el Govern reconeix que l'absència de resposta ha estat relacionada, en part, "amb la implementació del nou tràmit digital". Concretament, i segons explica Marín, "s'han produït inestabilitats en el funcionament de la plataforma i incidències en la integració dels sistemes que han generat disfuncions que han afectat la resposta o la comunicació puntual a la ciutadania".