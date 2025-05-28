Consell dels adolescents

Ordino i la Massana alternaran l’obertura dels centres joves els dissabtes a la tarda

Una vegada al mes hi haurà una projecció de cinema a les Fontetes

El consell dels adolescents de les Valls del Nord celebrat avui.Eduard Comellas

Ordino i la Massana alternaran l'obertura dels centres joves i la projecció de pel·lícules els dissabtes a la tarda. Així ho va proposar el consell dels adolescents de les Valls del Nord, al mes de gener, i d'acord amb les enquestes fetes pels joves, s'ha acceptat avui iniciar una prova pilot d'octubre a desembre. El Punt 400 de la Massana i el Centre Jove d'Ordino obriran els dissabtes a la tarda de forma alterna i, al tercer dissabte, hi haurà una projecció de cinema a les Fontetes.

Pel que fa a l’obertura dels centres joves els dissabtes a la tarda, la majoria dels joves enquestats consideren que l’alternança pot afavorir la participació i relació dels joves de les dues parròquies. Mentre que per a les projeccions de cinema, la majoria dels enquestats han afirmat que els interessa la proposta i, en especial, si es programen pel·lícules d’acció, comèdia i terror. A més, estan a favor de pactar un preu d’1 a 3 euros, que es destinaria alguna acció solidària, com per exemple col·laborar amb una entitat relacionada amb el càncer.

