JUSTÍCIA
Molné afirma que s’estan solucionant els desajustos del sistema digital
Els desajustos del sistema de tramitació judicial electrònica del Col·legi d’Advocats “es van arreglant”. Així ho va afirmar ahir la ministra d’Interior i Justícia, Ester Molné. Tot i així, caldria temps per tal de poder solucionar tots els errors en què es veu immers el programa digital. “Penso que és un canvi de sistema molt complicat, molt tècnic i sempre sorgeixen desajustos”, va afegir Molné. La ministra d’Interior i Justícia considera la digitalització “una eina molt bona”, però que habitualment provoca “problemes pràctics”. Un dels desajustos més preocupants va ser la impossibilitat de registrar un procediment d’habeas corpus a través del sistema.
Molné assegura que el Consell Superior de la Justícia està mantenint converses amb el Col·legi d’Advocats i que, d’aquesta manera, “s’aniran resolent els desajustos”, ja que el contacte fluid entre els dos organismes està servint per perfeccionar l’eina digital.