Consell de ministres
Marc Rossell nomenat ministre de Funció Pública
Trini Marín es manté com a titular només d'Afers Socials
Marc Rossell ha estat nomenat ministre de Funció Pública i Transformació Digital i Telecomunicacions, segons ha anunciat del cap de Govern en una compareixença aquesta tarda. Xavier Espot ha explicat que Trini Marín es manté a l'executiu com a titular d'Afers Socials i perd la responsabilitat de Funció Pública perquè s'ha d'afrontar "una negociació complexa" de les millores salarials amb els treballadors públics que requereix que hi hagi un ministre de dedicació única. El cap de l'executiu ha remarcat que s'ha de negociar amb els representants de tots els funcionaris "a moltes bandes, cada cos és diferent" i per això és important que hi hagi un ministre per portar aquesta tasca.
El nomenament de Rossell, que fins ara ocupava el càrrec de secretari d'Estat de Transformació Digital i de Telecomunicacions, es publicarà en una edició del BOPA demà, on també es recollirà el canvi de les competències de Trini Marín. Espot ha explicat que serà el nou ministre "sota la meva tutela" qui mantindrà les reunions amb els representants dels diferents cossos de l'Administració com a ministre de Funció Pública.
El cap de Govern ha justificat el canvi de Marín argumentant que el ministeri d'Afers Socials té cada vegada "reptes més importants" com la nova llei d'accessibilitat o l'envelliment de la població. Espot ha assegurat que el canvi de responsabilitat de la ministra s'ha fet de comú acord amb ella "perquè hem arribat a la conclusió que era difícil mantenir les dues carteres i la millor decisió era fer l'escissió".
Xavier Espot ha recalcat que el nomenament d'un nou ministre està "emmarcat en la més absoluta normalitat" quan s'arriba a l'equador de la legislatura i és "una remodelació puntual, quirúrgica, perquè no hi ha ni entrades ni sortides". El cap de Govern ha qualificat la designació de Rossell com "una promoció" i ha insistit que ha pres la decisió de separar Funció Pública i Afers Socials "amb l'objectiu de poder fer front en millors condicions, amb millors garanties a una sèrie de prioritats que tenim els propers mesos".