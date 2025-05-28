Creixement urbanístic sostenible
Armengol alerta que la manca de dades obstaculitza el model urbanístic sòlid
El president, Daniel Armengol, ha confirmat la creació d'un màster "publico-privat" davant la "falta de formació" al país
El president de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), Daniel Armengol, ha comparegut avui davant dels consellers per expressar la seva preocupació per la direcció que està prenent la regulació del creixement urbanístic al país. Armengol ha defensat la necessitat d'un model de creixement sostenible que no es basi en un creixement desmesurat, sinó en un plantejament més controlat i responsable amb el medi ambient. Segons ell, el debat actual no hauria de ser sobre més o menys edificabilitat, sinó sobre la seguretat jurídica i la correcta planificació del territori.
En aquest sentit, Armengol ha assenyalat que la falta de dades fiables i actualitzades entre les diverses institucions és un dels grans obstacles per poder avançar en la creació d'un model urbanístic sòlid. Ha alertat sobre la manca de coherència entre les dades del Departament d'Estadística, les dels comuns i les que aporten les empreses del sector privat. "Si vosaltres que us ho digueu amb això, si intenteu demanar alguna dada sobre empreses, o sobre la repoblació, segurament serà diferent la que publiqui el Departament d'Estadística, que és la que nosaltres prenem per oficial, de la que us pugui donar qualsevol comú", ha lamentat.
Segons ha detallat l’EFA, aquestes discrepàncies en les dades fan que sigui gairebé impossible planificar de manera eficaç, ja que no existeix una visió clara ni compartida de la realitat urbanística d'Andorra. Armengol ha subratllat que, per poder establir un model de creixement més sostenible i adaptat a les necessitats reals de la població, és imprescindible tenir dades concretes i ben coordinades. "Sense dades, difícil planificar i difícil programar les necessitats d'un país sencer", ha conclòs.
"Si tu rebaixes l'edificabilitat, restringeixes cada vegada més l'ocupació del terreny i després dediques recursos públics a fer habitatge assequible, estàs incentivant que els privats facin cada cop menys i que ho deixin en mans de públic de fer la feina que fins ara s'està fent entre tots", ha lamentat Armengol, tot afegint que la regulació urbanística no es pot basar només en la restricció de l'edificabilitat, sinó que també cal una planificació acurada que tingui en compte les dades reals de creixement poblacional, les necessitats d'habitatge i les condicions del territori.
Un espai de formació
Armengol també ha subratllat la importància de la col·laboració entre els sectors públic i privat per aconseguir un creixement més estable i sostenible. En aquest sentit, ha confirmat que l’ens està col·laborant amb la Universitat d’Andorra i el govern per crear un "màster en col·laboració pública-privada". Aquest màster no només serà un espai per a la formació de professionals, sinó que també servirà per establir un diàleg més intens entre tots els implicats en la planificació urbanística. "Sense formació, no hi ha interlocució. Si hem de posar les interlocucions al millor nivell, tant val que les fem plegats", ha afirmat.