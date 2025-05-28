INICIATIVA PEDAGÒGICA
La Jornada d’emprenedoria escolar recull quinze projectes
Satisfacció per la bona qualitat dels projectes d’emprenedoria presentats pels alumnes de segona ensenyança en la primera Jornada de l’emprenedoria de la Xarxa d’Escoles Emprenedores i Innovadores d’Andorra. Des de l’executiu, com també des d’Andorra Recerca+Innovació (AR+I), els organitzadors de la proposta, van valorar positivament la quinzena de projectes que els estudiants de diferents centres escolars del país van presentar dimarts. La iniciativa, que forma part d’una de les competències del sistema educatiu, té com a objectiu fomentar l’emprenedoria entre els alumnes perquè obtinguin diferents aprenentatges relacionats amb la innovació i l’emprenedoria.
Enguany ha estat la primera vegada que tots els centres educatius del país han participat en aquesta iniciativa, atès que abans només s’aplicava en el sistema educatiu andorrà.