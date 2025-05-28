Fauna
Imatges de l'estada d'os bru a Andorra
Els banders han recollit 14 mostres de pèl en el seguiment a l'animal
L'os bru torna a estar al país segons mostren les imatges fetes públiques pels banders a les xarxes socials. El cos mostra en un vídeo resum les gravacions enregistrades per les càmeres de fototrampeig recordant que es fa "un seguiment exhaustiu de l'espècie per tenir un control sobre la població de l'os a Andorra".
Els banders assenyalen que amb el desgel i l'arribada del bon temps la fauna surt de la hibernació i "l'os bru és present a tot el Pirineu, i també a Andorra". I detallen que han recollit 14 mostres de pèl que s'analitzaran i permetran saber si pertanyen a un únic exemplar d'os o si hi ha més d'un animal pel territori del Principat. Les imatges mostren un os bru en diferents jornades, en zones amb neu i sense, acostant-se a la càmara i fregant-se l'esquena contra un arbre.
Els agents del cos de medi ambient recorden a la ciutadania que en cas de trobar algun rastre d'os o qualsevol altra fauna salvatge es pot contactar amb els banders directament al telèfon 148.