Hoteleria
Homenatge a Joan Anton Azurmendi
L'empresari va rebre el reconeixement per la tasca en el món de la restauració i el turisme
El restaurant Can Manel d'Andorra la Vella va acollir ahir al vespre un emotiu homenatge a Joan Anton Azurmendi, una de les figures referents al país en el sector hoteler i de la restauració i que durant més de 40 anys ha estat al capdavant de la Borda de l'Avi ocupant-ne la gerència. La cita, organitzada per Emili Yepes i Carles Flinch, i amb la col·laboració d'altres restauradors del Principat, l'Skal Club Andorra -del qual va ser un dels membres fundadors- i figures del món del turisme, va aplegar una seixantena de convidats que van voler aprofitar l'ocasió per commemorar la seva trajectòria i la forta vinculació a Andorra. "Té 75 anys i hem cregut que els homenatges s'han de fer en vida", ha explicat Yepes.
La trobada va consistir en un pica-pica i un brindis posterior per celebrar el treball que Azurmendi ha dut a terme al país durant tots aquests anys. En aquest sentit, Yepes va posar en relleu que, "a banda de ser un gran professional i restaurador, també és un mestre per a tots els que ens considerem hotelers". Com a persona, va destacar que "té un cor gegant" i que és una "bellíssima persona que sempre ha ajudat a tothom i que s'ha deixat la pell treballant i formant equips, sobretot a la Borda de l'Avi", on al llarg de més de quatre dècades "ha viscut moments d'esplendor i de crisi". "Ha sabut lluitar contra l'adversitat i sempre se n'ha sortit", per la qual cosa "la seva gestió ha estat impressionant i el seu currículum també", va afegir.
Yepes també va destacar que, tot i estar jubilat, Azurmendi mai s'ha acabat de desvincular del sector de la restauració i l'hoteleria i sempre "està disposat a ajudar" o donar un cop de mà als companys, per la qual cosa l'homenatge d'aquest dimarts encara té més sentit. Tot i coincidir amb l'inici dels Jocs dels Petits Estats, a la cita no hi han faltat responsables d'Andorra Turisme, a banda d'altres autoritats del Principat.
Joan Antón Azurmendi va néixer a Donosti l'any 1950. Als setze anys va ingressar a l'Escola Superior d'Hostaleria de Madrid, on va formar-se durant tres anys en cuina, restauració i gerència. El restaurador conserva un gran record de l'escola, on va compartir aula amb reconeguts professionals bascos, com Pedro Subijana i Tatus Fombellida. Durant aquesta època d'estudiant, als estius, aprofitava per treballar d'extra en diversos establiments de Madrid, i ja en treballs de més entitat, a les vacances, al Parador Col·laborador Casal del Castro de Comillas, i a l'Hotel de Londres i Anglaterra de Sant Sebastià, com a ajudant de Sommelier.
A partir d'aquesta etapa inicial de pràctiques, les seves primeres tasques laborals es van desenvolupar a Zumaia i a Vitòria. A les acaballes dels anys 60, Azurmendi es va traslladar al Puerto de Santa Maria (Cadis), concretament a l'Hotel Fuentebravía. Va estar allà durant dos anys, per tornar a protagonitzar un salt important, geogràficament i professionalment, que el va portar a Valladolid, a l'Hotel Montico. Allà hi va romandre sis anys, fent tasques de sotsdirector. L'any 1978, Azurmendi va ser contractat per la cadena Husa, dins la qual es va fer càrrec del complex Sandor de Francesc Macià, a Barcelona. L'any següent, el 1979, es va traslladar a Andorra, per ocupar la gerència del restaurant Borda de l'Avi, i on va començar una llarga trajectòria que aquest dimarts ha estat reconeguda.