TELECOMUNICACIONS
El govern espanyol valida l’entrada de capital andorrà a Avatel Telecom
L’operació està encapçalada per l’empresari Víctor Rodríguez i el fons Inveready
El consell de ministres espanyol va autoritzar ahir la compra de l’operadora de telecomunicacions Avatel Telecom per part de la societat Pangea Bidco, un vehicle instrumental participat per Vaiia Kapital i Inveready Asset Management. L’operació s’ha sotmès a revisió governamental per tractar-se d’una adquisició en un sector estratègic per part d’inversors amb capital estranger, segons va informar CincoDías.
L’activació del control d’inversions ve motivada per la participació de la societat andorrana Vaiia Kapital, propietat de Víctor Rodríguez, qui també presideix Avatel Telecom. Rodríguez és resident a Encamp i administrador únic de Vaiia, fet que ha comportat l’aplicació de la normativa establerta durant la pandèmia per garantir el control estatal en operacions sensible com aquesta.
L’import exacte de la compra no ha transcendit oficialment, però fonts properes –citades per CincoDías– xifren la valoració d’Avatel en 350 milions d’euros, aproximadament. Aquesta estimació inclou 250 milions com a preu d’adquisició i un compromís addicional d’ampliació de capital per valor de 100 milions d’euros per part dels nous socis.
Fins ara, Rodríguez disposava del 25% del capital, però amb aquesta operació assumirà prop del 60%, després de comprar les participacions dels seus socis fundadors: Jorge Gómez Jiménez, amb el 50% a través de Drako, i José Ignacio Aguirre Álvarez, amb el 25% a través de Retama Telecom.
Acord el 2024
El fons espanyol Inveready, liderat per Josep Maria Echarri, i diversos family offices prendran el 40% restant. La CNMC ja havia aprovat l’operació el desembre passat, després d’un primer acord signat l’octubre del 2024. Avatel és el cinquè operador d’Espanya amb 760.000 clients de banda ampla i una facturació de 316 milions el 2023.
Rodríguez va començar la carrera professional com a director tècnic de Cable Mutua i és conseller de Menta Grup. L’operadora de telecomunicacions malaguenya va comprar el 2022 Cable Mútua de Serveis, societat dependent de Mútua Elèctrica de Sant Julià, per un import de 2,4 milions d’euros. La compra va permetra a Avatel Telecom assolir l’objectiu de controlar la Companyia Pirenaica de Telecomunicacions Cadí.
Andorra Telecom va vendre el desembre del 2019 la seva participació a Avatel&Wikiker –controlada per Rodríguez– per 32 milions d’euros, fet que va permetre a l’operadora andorrana obtenir una plusvàlua de 16 milions. AndorraTelecom havia adquirit el novembre del 2017 el 37% de les accions d’Avatel per un import de 16 milions.