Infraestructures
Govern destinarà prop d'un milió d'euros en el manteniment de la xarxa viària
Els treballs s'hauran de completar al llarg d'aquest 2025
El Govern destinarà més d'un milió d'euros en el manteniment de la xarxa viària del Principat. Així ho ha anunciat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al consell de ministres. L'executiu ha aprovat l'adjudicació, per un import màxim de 150.000 euros, dels treballs de conservació i reposició del pas d'aigua i obra en entorns de rius i torrents de les carreteres generals de tot el país. L'empresa adjudicatària treballs públics la Coma. En el mateix sentit s'han adjudicat els treballs de conservació i reposició en entorns de carreteres secundàries, distribuïdes en tres lots. D'una banda, la vall nord del país, d'altra banda, de la Vall d'Orient i finalment les parròquies d'Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria. Aquesta actuació s'ha adjudicat a l'empresa Treballs Públics MTS SLU, per un import màxim de 100.000 euros a cadascuna de les valls.
Casal ha anunciat que també s'han adjudicat l'execució de les operacions d'obra civil, reposició i manteniment de la senyalització vertical i els sistemes de contenció de vehicles de la xarxa viària de tot el país. En el cas de les carreteres generals, l'empresa adjudicatària ha estat Multiserveis Copríncep per un import màxim de 150.000 euros. El mateix import es destinarà per les vies secundàries, però a l'empresa Treballs Públics MTS. També s'han adjudicat els treballs d'obra civil i manteniment de la xarxa de carreteres secundàries per un màxim de 150.000 euros a l'empresa Treballs Públics MTS. Finalment, s'ha dut a terme el subministrament de barreres de seguretat per un import de 197.450 euros a l'empresa Multiserveis Copríncep.
El canvi de llums al pavelló Toni Martí costarà 274.000 euros
El pavelló Toni Martí canviarà d'il·luminació per unes llums LED "que milloraran l'estalvi energètic", segons ha apuntat Casal. Les obres s'han adjudicat per un import de 274.418,98 euros a l'empresa AGFS, SA. Els treballs s'iniciaran la primera quinzena de juny i tenen una durada de dos mesos.
Tres noves places de bombers
Els bombers comptaran amb tres nous efectius al cos, que elevarà la xifra de treballadors a 124. Els interessats en inscriure's a la convocatòria poden fer-ho fins al 23 de juny a les 15 hores. A banda d'aquestes places, també s'obre convocatòria per cobrir 8 places actuals, set de les quals queden lliures per jubilació i una per excedència.
Ajut de 40.000 euros a la professionalització dels músics
El consell de ministres ha aprovat una ajuda directe de 40.000 euros adreçat als músics o grups professionals amb l'objectiu de donar suport a la seva carrera en la indústria musical internacional. El període per presentar candidatures s'inicia el 5 de juny i estarà obert fins el 13 de juliol.