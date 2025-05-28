Salut
França aprova la creació de la llei d'eutanàsia
El text es va aprovar ahir amb 305 vots a favor i 199 en contra
L'Assemblea Nacional Francesa va aprovar ahir, en primera lectura, la creació del 'dret a la mort assistida'. El text es va aprovar amb 305 vots a favor i 199 en contra. Els diputats han emès el seu vot en dos textos legals, un que busca generalitzar l'accés a les cures pal·liatives i l'altre que autoritza per primera vegada una ajuda activa a morir. El contingut de la mesura limita l'accés a pacients greus o incurables en fase avançada de la seva malaltia, que pateixin sofriments insuportables i puguin expressar la seva voluntat lliurement en el mateix dia de la seva aplicació. Això exclou als pacients en coma o que pateixin un alzheimer profund, tot i que haguessin demanat l'eutanàsia prèviament.
El document estableix que els pacients hauran d'administrar-se a si mateixos la substància letal, que serà facilitada per un professional mèdic. Els pacients que no puguin fer-ho per ells mateixos, un professional sanitari li administrarà la dosi. "Amb respecte a les sensibilitats, dubtes i esperances, el camí cap a la fraternitat que anhelava s'obre a poc a poc. Amb dignitat i humanitat", va afirmar el president francès, Emmanuel Macron.
La sol·licitud haurà de ser examinada, en un termini de quinze dies, per un grup de metges en un procediment col·legiat. En cas d'aprovació, es preveu un termini de reflexió de dos dies en què el pacient es pot fer enrere i després el procediment ha de culminar en un temps màxim de tres mesos. Si el text s'aprova finalment, França es convertiria en el vuitè país europeu en legalitzar la mort assistida.