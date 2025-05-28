FEDA farà gratuïtament el canvi de nom entre els clients domèstics

Serveis
FEDA farà gratuïtament el canvi de nom entre els clients domèstics
La tramitació sense cost s'aplicarà a partir de l'1 de juny
El tràmit de canvi de nom de qualsevol contracte de clients domèstics de FEDA no tindrà cap cost a partir de l'1 de juny, segons ha anunciat l'empresa aquest matí. La parapública energètica indica que la mesura té com a objectiu "facilitar que els contractes de subministrament elèctric estiguin sempre a nom de les persones que resideixen en un habitatge, per donar-los el millor servei". La gratuïtat s'aplicava fins ara només en cas de parentiu i per a la resta de clients s'havia de tramitar com una baixa i una nova alta amb un cost de 55 euros per als clients domèstics.
FEDA assenyala que espera que la majoria d'altes de subministrament que es cobraven en habitatges on ja hi havia subministrament elèctric facin el canvi de nom, i destaca que gestiona gairebé 3.000 altes a l'any. I remarca que "el fet que els llogaters tinguin el contracte al seu nom, els dona capacitat per poder fer les gestions que requereixin sobre el seu contracte, com per exemple un canvi de tarifa"
La parapública remarca que s'ha detectat que en algunes ocasions els propietaris deixen el contracte de l'electricitat al seu nom per evitar el cost de fer l'alta i la baixa cada vegada que hi ha un canvi d'inquilins. I precisa que per això, i tenint en compte que FEDA no té competències per demanar cap informació sobre si la persona resideix o no en un habitatge, s'ha volgut facilitar aquesta gestió.
La gratuïtat del canvi de nom s'inclou en un decret que es publicarà demà al BOPA on també es contempla "l'actualització de preus d'altres tràmits, tenint en compte l'evolució del seu cost intern i l'evolució dels índexs de preus de consum dels darrers anys a Andorra, que no s'havien aplicat", precisa FEDA.
Tarifa més cara per a professionals
Les tarifes del preu de l'alta de subministrament per a clients domèstics es manté en 55 euros i les altes per a clients professionals "s'incrementen d'acord amb els preus de mercat a 140 euros en el cas de la tarifa blava professional, 470 euros la tarifa vermella i 950 euros els nous contractes amb tarifa verda".
Una altra novetat és el del preu del canvi de tensió, que tenia un cost de 41 euros, es fa gratuït, igual que el canvi de tarifa sempre que sigui dins del mateix tipus de tarifa (verda, vermella, blava professional o blava domèstica), exposa FEDA. I en el cas del canvi de potència, les disminucions es faran de forma gratuïta, eliminant el cost de 41 euros actual, i els augments es faran al preu d'alta de cada tarifa.