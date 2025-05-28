NEGOCIACIONS SALARIALS
Els sindicats denuncien la inacció de Govern
Els cossos especials lamenten que encara no tenen data de la primera reunió amb l’executiu
Els sindicats dels cossos especials han expressat el seu descontentament amb el calendari que està seguint el Govern per iniciar la ronda de reunions sobre l’augment salarial. El consell de ministres va aprovar la proposta fa un parell de setmanes –així ho va explicar el ministre portaveu, Guillem Casal– i un cop enllestida, s’ha de traslladar als sindicats per negociar-la. Des de llavors, els funcionaris lamenten no haver rebut cap més informació sobre l’inici de les trobades.
El secretari general del Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP), Sergi Esteves, va fer públic el malestar del col·lectiu docent amb el calendari establert pel Govern i va explicar que l’únic motiu que han rebut és “que està sent complicat encaixar agendes”. De moment, el SEP continua sense una data fixada per a la primera reunió i l’únic que tenen és el compromís que “ja ens avisaran durant la setmana vinent si tot va bé”, va detallar Esteves.
“No sabrem fins després de la reunió si l’assemblea proposarà mobilitzacions”
El sindicat d’ensenyament es reunirà avui per tractar la seva proposta salarial i les línies vermelles del sector, tot i que no es descarta que es posin altres mesures sobre la taula. “No podem saber fins després de la reunió si l’assemblea proposarà mobilitzacions com a resposta a l’incompliment dels terminis i la manca d’informació per part del Govern”, va declarar Esteves.
El president del sindicat policial CFPA, Hugo Guiomar, va afirmar que la situació dels cossos uniformats és molt similar a la dels docents. Davant l’absència d’un calendari definit, va reconèixer que “és lògic que no estiguem contents, però no ens queda res més que esperar”. Guiomar també va explicar que han contactat amb la plataforma de cossos especials uniformats i que “ningú té una data concreta”.
“És lògic que no estiguem contents, però no ens queda més que esperar”
Els policies es reuniran avui amb Funció Pública en una trobada paral·lela a les negociacions salarials, però Guiomar va avançar que aprofitaran la reunió per demanar informació sobre el calendari previst.
Inicialment, Govern s’havia compromès a iniciar els contactes a partir del 7 de maig. Finalment, però, es va demanar el complement d’informació.