JUSTÍCIA
Desestimen el recurs del pres que va agredir dos agents penitenciaris
El Superior manté la pena de 13 anys incial
El Tribunal Superior ha desestimat el recurs presentat pel jove condemnat a 13 anys de presó per una llarga llista de delictes: un robatori consumat amb arma, tres robatoris en grau de temptativa també amb arma, homicidi en grau de temptativa, injúries contra funcionaris públics en l’exercici del seu càrrec, resistència greu a funcionaris públics en l’exercici del seu càrrec, amenaces de mort reiterades no condicionals, lesions que requereixen tractament mèdic posterior i tinença il·legal d’arma blanca. El condemnat també va agredir dos agents penitenciaris i va ser un dels instigadors del motí del 16 de maig al centre penitenciari de la Comella.
La defensa del jove va sol·licitar una reducció de la pena a tres anys, amb només sis mesos de compliment ferm, i, subsidiàriament, que la condemna fos de set anys de presó ferma. Totes dues peticions han estat rebutjades pel Tribunal Superior.