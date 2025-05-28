SEGURETAT
Denunciat un andorrà per circular a 218 per hora
Un conductor andorrà va ser denunciat penalment per circular a 218 quilòmetres per hora per la C-14 dins el terme municipal de Ciutadilla, a l’Urgell. Els fets van succeir divendres passat, durant un control que van muntar els mossos d’esquadra al punt quilomètric 59 de la C-14, en un tram on la velocitat màxima permesa és de 90 quilòmetres per hora. En el decurs del control, pels volts de les set de la tarda, el cinemòmetre va detectar un vehicle circulant a 218 per hora.
Els agents van aturar el vehicle i van denunciar el conductor per un delicte contra la seguretat del trànsit per circular a una velocitat penalment punible. El conductor andorrà haurà de comparèixer, quan sigui requerit, davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.