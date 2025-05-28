Afers exteriors
El cost de les ambaixades s’enfila fins als 1,9 milions d'euros
El pressupost de l'any passat va ser d'1,6 milions d'euros
El cost total anual de funcionament de cada ambaixada d’Andorra a l’exterior l’any 2024 va ser d'1,6 milions d'euros, mentre que el previst per aquest 2025 és d'1,9 milions. Així ho ha explicat el Govern en resposta a una pregunta parlamentària formulada pel conseller general del grup parlamentari d'Andorra Endavant, Marcos Monteagudo, qui entre altres qüestions, demana sobre el cost de les ambaixades a l'estranger i els serveis proporcionats als ciutadans andorrans.
L'executiu ha esmentat que entre els serveis més destacats de les ambaixades, s’hi troben la renovació de passaports, l’emissió de duplicats en cas de pèrdua o robatori, la captació de dades biomètriques per facilitar l'expedició del passaport i evitar desplaçaments a Andorra i la tramitació de certificats diversos, com els de nacionalitat, residència o permisos de conduir. També s’ofereix la renovació temporal d’aquests permisos per facilitar-ne l’homologació al país de residència.
En situacions d’emergència, les ambaixades poden emetre documents d’identificació, gestionar salconduits i oferir acompanyament consular en casos com hospitalitzacions, detencions, repatriacions o denegacions d’embarcament. A més, donen suport a les delegacions oficials andorranes en temes de visats i assumeixen qualsevol tràmit administratiu que no requereixi presència física a Andorra, detalla l'executiu en la resposta-.
Més enllà de les funcions consulars, les ambaixades també promouen els programes de mobilitat juvenil, com el Work & Holiday, establint acords bilaterals i donant suport tècnic i legal als joves andorrans implicats. També han tingut un paper actiu en la resolució d’incidències amb sistemes com el del permís electrònic ETA del Regne Unit.
El Govern destaca que aquestes delegacions són "una extensió essencial de l’administració andorrana a l’exterior" i garanteixen que la presència institucional del país es mantingui activa i propera a tots els ciutadans andorrans, siguin on siguin.
De fet, en el text s'hi recullen algunes dades dels serveis que ha executat la diplomàcia andorrana. S'ha registrat una mitjana diària de cinc trucades, amb un total estimat de 3.160 consultes telefòniques, així com 1.682 correus electrònics rebuts a l’adreça consular del Govern. Les consultes s’han centrat especialment en qüestions com l’asil arran de la crisi d’Ucraïna (151 casos), els requisits per viatjar com a turista (353), per establir-se i treballar a Andorra (185), i altres temes diversos (216). A més, s’han tramitat 1.552 consultes des de les ambaixades a través del canal MAE_consulars@govern.ad.
En total es van gestionar 27 emergències, en les que s'hi inclouen quinze casos de pèrdues de robatori i passaport, 20 salconduits emesos, tres repatriacions executades i una assistència sanitària urgent.