Tribunals
El Constitucional admet la vulneració del dret dels Cierco a un judici de durada raonable
El Tribunal insta a la Batllia a pronunciar-se en un màxim de tres mesos sobre la petició d'arxivament d'una causa per blanqueig
La Batllia s'haurà de pronunciar en un termini màxim de 3 mesos (ampliable a 3 més) sobre la petició de sobreseïment d'una causa relacionada amb un presumpte delicte de blanqueig i un presumpte delicte contra el prestigi de les institucions en la qual estan imputats els germans Ramon i Higini Cierco. Així ho ha ordenat el Tribunal Constitucional que ha dictat, previ recurs d'empara dels Cierco, la vulneració del dret a un judici de durada raonable. La causa es va obrir el març del 2022 i el juliol d'aquell any es va encauar els dos germans, que van declarar el setembre de l'any següent. Des de llavors la representació legal dels inculpats ha presentat fins a quatre peticions d'arxiu, la darrera el gener d'aquest any. El febrer, onze mesos després de la primera demanda de sobreseïment van interposar el recurs d'empara per vulneració del dret a un judici de durada raonable que ara se'ls ha reconegut.
El recurs al·legava la inactivitat de la causa i "la poca consistència de les acusacions fonamentades en premsa forana i sensacionalista". La fiscalia s'hi va oposar, al·legant "per la complexitat tècnica i jurídica" del dossier el retard de la instrucció. Però l'Alt Tribunal resol que atès que "la part recurrent ha estat proactiva en sol·licitar el sobreseïment i l'arxivament, sense obtenir resposta, i que el nombre de diligències practicades en relació amb la natura i la complexitat de la instrucció es revela com de poca entitat, afegint l'exigència que les diligències prèvies han de ser objecte d'una instrucció àgil, s'ha de concloure que la inactivitat de la Batllia infringeix el dret a un judici de durada raonable".
Recurs de Ramon Cierco
Un segon pronunciament de l'Alt Tribunal reconeix igualment la vulneració del dret a un judici raonable en un altre causa que afecta Ramon Cierco, en aquest cas per un presumpte delicte major d'activitat financera il·legal. Cierco va declarar per aquests fets l'1 de març de l'any passat (l'obertura de diligències era de l'abril del 2022). Com en l'altre cas el recurrent reclama la petició de sobreseïment de la causa i, davant del silenci judicial, va acudir al Constitucional. El TC li reconeix la vulneració pel retard entre la primera petició d'arxiu i la decisió judicial, però no fa cap pronunciament més. Finalment, la Batllia va dictar el passat 3 d'abril el rebuig a l'arxivament de les actuacions.