Justícia
El Consell Superior convoca dues places pel Tribunal de Corts
El termini de presentació de candidatures per ambdues convocatòries finalitza el 27 de juny a les 15 hores
El Consell Superior de la Justícia convoca dues places de magistrat del Tribunal de Corts. Les convocatòries es duen a terme per dues vies diferenciades d'accés. Una per promoció interna per a membres de la carrera judicial i fiscal, on poden optar els batlles i membres del ministeri fiscal que hagin completat com a mínim dos mandats, i l'altre per concurs obert entre juristes de competència tècnica reconeguda, on poden participar els secretaris judicials, advocats i altres titulats en dret que acreditin una experiència mínima de quinze anys. El termini de presentació de candidatures per ambdues convocatòries finalitza el 27 de juny a les 15 hores.