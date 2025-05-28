Visita institucional
El Consell General rep als caps d'estat de San Marino
Els Capitani Reggenti han conversat amb els presidents dels grups parlamentaris
El Consell General ha rebut la visita dels caps d'estat de San Marino, Denise Bronzetti i Ítalo Righi. El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica, Sandra Codina, han estat els encarregats de rebre els coneguts com a Capitani Reggenti. Bronzetti i Righi també han pogut conversar amb tots els presidents dels grups parlamentaris i han signat el llibre d'Or del Consell General.
Al llarg de la trobada, Ensenyat i Codina han informat als caps d’estat de la visita que farà la comissió legislativa de Política Exterior, dimecres 11 de juny, al Consiglio Grande e Generale per tal d’iniciar les reunions del grup d’amistat Andorra-San Marino entre ambdós parlaments.